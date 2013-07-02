На ремонт дороги Київ-Знам'янка виділять 700 мільйонів

У рамках капремонту реконструюють три розв'язки, два мости і п'ять переходів

Кабінет міністрів України затвердив проект капітального ремонту ділянки автомобільної дороги Київ – Знам’янка у межах Київської області загальною кошторисною вартістю 702 млн. грн. Про це йдеться у розпорядженні КМУ №454-р від 26 червня, опублікованому на веб-порталі уряду.

«Проект капітального ремонту на ділянці км 14+740 – км 43+345 у межах Київської області розроблено державним підприємством «Укрдіпродор» і рекомендовано до затвердження державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ», – йдеться в розпорядженні.

Довжина дороги, згідно з розпорядженням, становить 28,605 км. Планується, що в рамках капітального ремонту будуть реконструйовані три розв'язки на двох рівнях, два мости, 5 наземних і один підземний перехід. «Загальна кошторисна вартість проекту 702,2 млн грн, з яких витрати на будівельно-монтажні роботи становитимуть 558,5 млн грн», – сказано в розпорядженні. Тривалість капітального ремонту становить 21 місяць.

Як повідомляв УНІАН, в Україні до кінця року відремонтують близько 1,4 тис. км доріг і профінансують виконання різних робіт на 600 об'єктах дорожньої інфраструктури.

Вартість будівництва одного кілометра автомобільної дороги 1-ї категорії в Україні становить 5,6 млн дол., що в 2,5 разу менше, ніж у Європі.