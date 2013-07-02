Попов обіцяє відкрити станцію метро «Теремки» на День Незалежності

За словами Попова, термін введення станції в експлуатацію переносити не будуть

Кінцева станція столичної підземки на Теремках запрацює до Дня Незалежності.

Про це сказав голова КМДА Олександр Попов, який проінспектував перебіг будівництва станції та поспілкувався зі співробітниками Київметробуду, повідомили УНІАН у прес-службі Київміськдержадміністрації.

«Ми намагатимемося відкрити нову станцію метрополітену Теремки до Дня Незалежності. Це не просто з різних причин і, передусім, через перебої з фінансуванням. Але наразі термін введення станції в експлуатацію ми не переносимо. Є порозуміння з урядом, на рівні прем’єр-міністра розглядається питання щодо остаточного фінансування будівництва протягом найближчого часу. За таких умов ми встигнемо до запланованого терміну відкриття. У професійності метробудівців я не сумніваюсь. Те, що я побачив сьогодні, додає оптимізму, станція вже зараз практично готова», – розповів Попов.

Наразі на станції тривають оздоблювальні роботи: на стінах вкладають мозаїку, підлогу завершують встеляти мармуром. З підземки буде чотири виходи, тут також запроектовано ліфти та пандуси для людей з особливими потребами. Посередині платформи вже розпочали встановлювати освітлювальні та вказівні опори, тут також розташують кругові лавки та торшерні люстри.