Керівництво «Житнього ринку» викрили в розтраті 640 тисяч

Відносно керівника «Житнього ринку» відрито кримінальне провадження

Прокуратура Подільського району Києва відкрила кримінальне провадження стосовно одного з керівників КП «Житній ринок», який незаконно перевів на рахунки фіктивної приватної фірми 640 тис. грн бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Подільського району міста Києва.

Прокурорською перевіркою встановлено, що комунальне підприємство у 2012 році уклало з комерційною структурою договір на постачання шкіряного напівфабриката вартістю близько 640 тис. грн. У подальшому, незважаючи на невиконання приватною фірмою своїх зобов'язань з поставки товару, посадовець КП перевів на її рахунки зазначену у договорі суму, виділену на це з бюджету.

Крім того, перевірка показала, що компанія-постачальник взагалі не володіла виробничими ресурсами для виконання замовлення, та, за інформацією Державної податкової служби, свою діяльність здійснювала лише на папері.

Відомості щодо вчинення керівництвом КП «Житній ринок» кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.