У центрі Києва до кінця літа встановлять колесо огляду (фото)

Висота колеса складе близько 50 метрів / Фото: «Сегодня»

До Дня незалежності в Центральному парку Києва, біля будівлі Музею води, планують встановити величезне колесо огляду.

Його висота складе близько 50 метрів, повідомляє «Сегодня».

Нову пам'ятку виготовить одна з європейських компаній. Для цього залучать фахівців, що брали участь у створенні Діснейленду в Парижі і Yas Waterworld в Абу-Дабі.

Презентація інвестиційного проекту (його оцінюють у понад 22 млн грн) відбудеться 4 червня на майданчику біля Музею води. Журналістам і всім бажаючим покажуть макет майбутнього «ока Києва».

«Колесо буде виконано з використанням найсучасніших технологій і буде повністю відповідати стандартам безпеки. Ми плануємо закінчити його монтаж до кінця літа», – розповіла піар-директор проекту «Колесо огляду» Валерія Гарєєва.

За рекомендаціями виробників, для установки такого колеса не потрібне спорудження фундаменту. «Однак для забезпечення надійності закріплення колеса огляду на пагорбі, а також для запобігання зсувів, конструкцію встановлять на пальовому полі – плиті на палях довжиною близько 30 метрів. Ця конструкція зміцнить і сам схил. Для будівництва об'єкта доведеться пересадити близько десяти дерев у парку. Крім цього ми плануємо провести його масштабне озеленення із залученням зірок шоу-бізнесу та киян», – зазначила Гарєєва.

При введенні в експлуатацію колесо пройде ряд технічних експертиз. «На ньому буде змонтовано 36 зручних кабінок. У кожній зможуть поміститися вісім пасажирів», – кажуть організатори.

Кабінки будуть закритими, обладнані системою кондиціонування та підігріву повітря. Великі панорамні вікна – від підлоги до стелі – виготовлять з багатошарового полікарбонату. Крізь прозоре скло туристи зможуть милуватися краєвидами Києва.

«Конструкція колеса передбачає зручну посадку і висадку пасажирів, у тому числі і для інвалідів. Одна прогулянка на ньому триватиме 15 хвилин (за цей час колесо зробить три оберти). За цей час туристи зможуть прослухати приємну музику або звукову екскурсію з історії Києва», – розповіла Гарєєва.

Вартість прогулянки становитиме близько 60 гривень. Пенсіонерам, дітям та інвалідам обіцяють пільги, а також компанія-інвестор передбачає спеціальні ціни на квитки для закоханих пар. Для порівняння: квиток на колесо огляду в Лондоні коштує, в перекладі на гривні, 230 грн, а в Сінгапурі – 240 грн.

Крім установки колеса в парку заплановані реконструкція системи освітлення, встановлення відеоспостереження. Тут з'являться нові лави, квіткові клумби, організатори створять міжнародну Алею любові, встановлять сучасні французькі каруселі для дітей і побудують 7D-кінотеатр «Політ над Україною».

Кабінки будуть закритими, з великими панорамними вікнами / Фото: «Сегодня»