У Києві побудують новий хлібокомбінат

Київ має намір побудувати новий хлібокомбінат, потужності якого будуть повністю задовольняти попит на хлібобулочні вироби мешканців Лівого берега. Про це розповів журналістам глава Киевскойгоргосадминистрации Олександр Попов.

«Сьогодні ми розглядаємо проект будівництва нового хлібокомбінату у Деснянському районі столиці. По-перше, потужності виробництва дозволять повністю задовольняти попит на хлібопродукцію жителів лівобережних районів міста. По-друге, ми отримаємо додаткову можливість контролювати ціни на хліб, у тому числі за допомогою інтервенцій. Враховуючи увагу, яку місто приділяє соціальним питанням, для нас надзвичайно важливо не допустити зростання цін на соціальні сорти хліба. А враховуючи проект «Картка киянина», малозабезпечені кияни будуть мати ще й додаткові знижки », - розповів Олександр Попов.

За словами керівника міста, підприємство планується звести у Деснянському районі столиці в рамках створення Індустріального парку. При цьому місто отримає п'ять тисяч і нових робочих місць. Олександр Попов акцентував, що створення робочих місць у спальних районах столиці - стратегічне завдання міської влади. «Стратегією розвитку Києва до 2025 року передбачено створення нових центрів економічного зростання. Саме подібні виробництва, створені з нуля, з використанням найсучасніших технологій, у тому числі енергозберігаючих, будуть формувати такі центри », - зазначив Олександр Попов.

За його словами, крім будівництва хлібобулочного підприємства місто планує розвивати мережу точок продажу соціального хліба. Таким чином столична влада виконає відразу два важливі завдання: посилить соціальний захист мешканців столиці, а також сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу. «Соціальні ініціативи глави держави, програма« Україна для людей »та програма економічних реформ ставлять перед нами абсолютно чіткі завдання як у питаннях посилення соціального захисту громадян, так і в питаннях підтримки підприємництва, малого та середнього бізнесу. Місто отримав завдання створити потужну мережу хлібних магазинів у всіх мікрорайонах міста. Люди матимуть можливість купувати недорогий хліб прямо біля свого будинку. Тобто реалізація даного проекту дозволить місту посилити обидва напрямки - і соціальний і економічний, тобто розвиток підприємництва », - зазначив Олександр Попов.