Киян попросять відмовитися від покупок біля метро
До пасажирів звернуться з гучномовців
Найбільша кількість стихійних торговців – у спальних районах
На цьому тижні на ескалаторних спусках київського метрополітену з гучномовців зазвучить нове оголошення.
Пасажирів будуть просити не купувати товар у стихійних торговців, які окупували переходи підземки, повідомляють «Вести».
«Головне, що ми спробуємо донести: стихійна торгівля загрожує безпеці самих пасажирів. Адже в разі НП евакуація буде ускладнена через лотки, що загороджують переходи. Якщо люди не будуть купувати товар з рук, то сенс від такої торгівлі втрачається. Раніше теж звучали подібні заклики, але вони були написані сухою мовою і зовсім не сприймалися киянами. Цього разу оголошення стануть простішими і зрозумілими», – говорить прес-секретар КП «Київський метрополітен» Наталя Шумак.
За її словами, така агітація стане своєрідним підкріпленням у боротьбі метрополітенівців зі стихійними торговцями.
«Ми вирішили посилити перевірки в переходах. До рейдів будемо залучати міліцію, тому що торговці іноді просто сміються в обличчя нашим інспекторам. Самі проблемні станції знаходяться в спальних районах Києва. Сумне лідерство у «Мінської» на Оболоні», – розповіла Шумак.