Киян попросять відмовитися від покупок біля метро

Найбільша кількість стихійних торговців – у спальних районах

На цьому тижні на ескалаторних спусках київського метрополітену з гучномовців зазвучить нове оголошення.

Пасажирів будуть просити не купувати товар у стихійних торговців, які окупували переходи підземки, повідомляють «Вести».

«Головне, що ми спробуємо донести: стихійна торгівля загрожує безпеці самих пасажирів. Адже в разі НП евакуація буде ускладнена через лотки, що загороджують переходи. Якщо люди не будуть купувати товар з рук, то сенс від такої торгівлі втрачається. Раніше теж звучали подібні заклики, але вони були написані сухою мовою і зовсім не сприймалися киянами. Цього разу оголошення стануть простішими і зрозумілими», – говорить прес-секретар КП «Київський метрополітен» Наталя Шумак.

За її словами, така агітація стане своєрідним підкріпленням у боротьбі метрополітенівців зі стихійними торговцями.

«Ми вирішили посилити перевірки в переходах. До рейдів будемо залучати міліцію, тому що торговці іноді просто сміються в обличчя нашим інспекторам. Самі проблемні станції знаходяться в спальних районах Києва. Сумне лідерство у «Мінської» на Оболоні», – розповіла Шумак.