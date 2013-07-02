Адвокат запевняє, що у підозрюваного у викраденні черниць є алібі

Настоятелька Свято-Покровського монастиря Калісфенія після викрадення боїться виходити на вулицю / Фото: orthodoxy.org.ua

Печерський суд відмовив в апеляції Сергію Буту, якого підозрюють у викраденні настоятельки Свято-Покровського монастиря.

Про це розповів адвокат Бута Євген Грушовець, повідомляють «Вести».

Суд залишив Бута під арештом, його звинувачують у замаху на умисне вбивство. Однак, за словами його адвоката Євгенія Грушівця, у Бута є залізне алібі.

«Апеляція була в четвер, нам відмовили. До зникнення монашок він не має ніякого відношення, у Сергія є залізне алібі. Я не можу поки сказати, яке саме, це є таємницею слідства. І навіть у міліції зараз розуміють, що Бут ні при чому», – стверджує Грушовець.

Адвокат збирає доказову базу і боротиметься за звільнення бізнесмена. Каже, що якщо з'являться нові обставини в справі, то знову звернеться до суду з апеляцією.

Тим часом ще один фігурант викрадення священик Олександр Драбинко вже з'являється на службі. У неділю він разом з митрополитом Володимиром відслужив літургію в храмі Всіх Святих на Залізничному шосе, 3.

Нагадаємо, 14 червня настоятелька Свято-Покровського монастиря Калісфенія і помічниця Катерина вирушили до Лаври і пропали. Черниці повернулися в монастир тільки через три дні.

У їх викраденні підозрюють Сергія Бута – брата колишнього народного депутата Юрія Бута. Ця історія пов'язана з дружиною екс-заступника ДУС Наталією Панько, яка під виглядом послушниці Покровського монастиря брала у VIP-персон великі суми грошей нібито на покупки дорогих автомобілів через церкву зі знижками. Бізнесмен теж дав їй гроші, але авто так і не отримав.

У монастирі зв'язок з Панько заперечують. «Матінці Панько пообіцяла спонсорську допомогу, в обмін отримала маленьку кімнатку зі столом і стільцем при вході в монастир. Правда, матінці вона нічим не допомагала. Потім Панько пропала. Калісфенія досі не виходить на вулицю, дуже боїться, адже її дійсно викрали», – розповіла родичка черниці.