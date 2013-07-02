У Києві подорожчала оренда квартир

Найнижчі ціни на оренду квартир – у Дарницькому районі

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в період з 3 січня по 2 липня збільшилася на 2,75% – до 710 дол. за місяць, про це повідомила консалтингова компанія SV Development.

«При цьому найдешевшим залишався Дарницький район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 444 дол. за місяць, найдорожчим – Печерський район – 721 дол. за місяць», – йдеться в повідомленні.

Найбільше в столиці за півроку подорожчала оренда 1-кімнатних квартир у Печерському районі – на 3,74%, до 721 дол. за місяць. Оренда 2-кімнатних квартир найбільше виросла в ціні в Шевченківському районі – на 4,25%, до 1 006 дол. за місяць. А найбільше зростання цін на 3-кімнатні квартири в І півріччі спостерігалося в Святошинському районі – на 4,02%, до 776 дол. за місяць.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в період з 5 травня по 4 червня, за даними консалтингової компанії SV Development, збільшилася на 0,14% – до 715 дол. за місяць.

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2012 році збільшилася на 20,94% – до 693 дол. за місяць.

Довідка УНІАН. SV Development – консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці й продажу землі, житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

У структуру SV Development входить агентство нерухомості SV REALTY.