Азаров доручив розібратись із закриттям хлібозаводів у Києві

Прем'єр називає політику власників хлібокомбінатів неприпустимою

Уряд розбереться у ситуації, пов'язаній із закриттям і перепрофілюванням хлібокомбінатів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні, 2 липня, під час відвідання СП в с. Крушинка (Васильківський район, Київська область).

«Абсолютно неприпустима та політика власників хлібозаводів, яка реалізовувалася останнім часом у Києві. Закриття хлібокомбінатів, реорганізація хлібокомбінатів з метою закриття і продажу ділянок землі, будівництво на цій території якихось комплексів не відповідає завданням приватизації», – сказав Азаров.

Він також відзначив, що в ситуації детально мають розібратися Фонд держмайна і місцева влада.

«Оскільки хлібозаводи – це підприємства соціального значення, ми, безумовно, подивимося уважно, і я таке доручення дам розібратися, яким чином здійснювалося перепрофілювання наших підприємств, які працюють у цій галузі», – сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року керівництво ПАТ «Київхліб» ухвалило рішення про комплексну реконструкцію Хлібокомбінату №12, після чого на його базі буде створено потужне і сучасне підприємство з виробництву кондитерських і сухарно-бубличних виробів.

12 червня вранці біля Кабміну робітниці хлібокомбінату №12 оголосили безстрокову акцію протесту – голодування. Вони заявили, що підприємство навмисно доводять до банкрутства, і буде звільнено 426 працівників. За словами учасників акції, з 14 хлібокомбінатів Київської області вже закриті, щонайменше, вісім, ще кілька перебувають під загрозою закриття.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов запевнив, що «Київхліб» не закриватиме комбінат №12, а лише проведе його реконструкцію.