У Києві понад три години горіли склади

Пожежа виникла в складському приміщенні на проспекті Перемоги, 67

Сьогодні о 2 год. 50 хв. у Святошинському районі Києва на проспекті Перемоги, 67, на території ВАТ «Верком» в одноповерховому складському приміщенні виникла пожежа.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 6 год. 5 хв. пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.