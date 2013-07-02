У Києві евакуювали вокзал - шукають бомбу

У Києві евакуювали людей з вокзалу / Фото : Свідомо

Приміщення вокзалу оточили стрічкою та нікого не пропускають охорона та міліція. Поки працівники міліції шукають вибухівку, пасажири чекають на відкриття вокзалу навколо центрального входу. По гучномовцю людей просять покинути територію вокзалу, повідомляє Свідомо.

На початку червня шукали вибухівку на Дарницькому залізничному вокзалі та станції метро "Хрещатик". Проте мінування виявилось черговим невдалим жартом.