На столичному Подолі змінять схему руху транспорту

Схему руху транспорту на Подолі змінять через організацію пішохідної зони

У зв’язку з новою концепцією, що передбачає організацію пішохідної зони на Поштовій площі й вулиці Сагайдачного у Києві, буде реорганізовано схему руху транспорту на Подолі.

Про це під час онлайн-конференції розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Кучук, повідомляє прес-служба КМДА.

Він також зазначив, що це дозволить вирішити питання відсутності лівого повороту (якщо їхати від мосту Патона до центру через Володимирську гірку).

Крім того, за словами заступника голови КМДА, довелося відмовитися від початкової ідеї створити паркінг на Поштовій площі, що спочатку передбачалося проектом реконструкції, через складнощі з облаштуванням в’їздів і виїздів.

«Робити паркінг на малу кількість місць – недоцільно й це не вирішить проблему міста. Якщо ж створювати велику кількість місць для паркування, то необхідно облаштовувати додаткові в’їзди й виїзди, а їх на Поштовій площі зробити складно. Крім того, конфігурація та висота приміщень також унеможливлюють будівництво великого паркінгу», – зазначив Михайло Кучук та додав, що у зв’язку з цим було прийнято рішення дозволити провести інвестиційний конкурс на будівництво торговельних приміщень.