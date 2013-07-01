Опозиція закликає депутатів саботувати засідання Київради

За словами Меліхової, «Батьківщина» контролює підготовку до засідання

Фракція «БЮТ-Батьківщина» контролює хід підготовки до пленарного засідання Київради 11 липня і закликає всіх депутатів саботувати його.

Як повідомляє Головне.com, про це заявила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Тетяна Меліхова, коментуючи те, що сьогодні секретар Київради Галина Герега видала розпорядження про проведення пленарного засідання Київради 11 липня.

«Якщо більшість не дослухається до наших закликів і дійде до того, що сесія Київради таки відбудеться, то фракція «БЮТ-Батьківщина» буде присутньою у сесійній залі на засіданні. Остаточний план дій буде опрацьований на зборах фракції», – заявила Меліхова.