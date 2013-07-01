У Києві автомобіль з причепом змило в річку

Рятувальники дістали Nissan Tirano з річки Либідь / Фото: kyiv.mns.gov.ua

До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в річку Либідь змило автомобіль Nissan Tirano з причепом для човна.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Києві, спеціальний аварійно-рятувальний загін разом з водолазами-рятувальниками відразу вирушили на допомогу.

Виявилося, що авто було припарковано на пішохідній дамбі, яку в результаті дощів затопило. Власники автомобіля в той час на місці не були присутні, тому що, за словами очевидців, пішли на моторному човні рибалити далі по річці.

Коли прибули рятувальники, автомобіль знаходився в 50 метрах від берега і був наполовину у воді. За допомогою стаціонарної лебідки авто підтягнули до берега.

Крім того, один з очевидців розповів рятувальникам, що він бачив ще одну машину, яка також знаходилася у воді, і нібито в ній було тіло людини. Водолази перевірили акваторію річки, проте ні автомобіля, ні тіла людини виявлено не було.

За повідомленням про зниклий автомобіль Mitsubishi Pajero відкрито кримінальне провадження.