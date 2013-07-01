Міліція перекваліфікувала справу про напад на журналістів у Ірпені

Тепер охоронці звинувачуються у перешкоджанні журналістській діяльності / Фото: irrp.org.ua

Після перевірки інформації про інцидент зі знімальною групою телеканалу СТБ прокуратура м. Ірпеня надала вказівку слідчому відділу Ірпінського міськвідділу міліції, який проводить досудове розслідування, перекваліфікувати кримінальне провадження зі ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, на ч. 1 ст. 171 КК України, тобто умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, ретельно вивчивши всі зібрані матеріали справи, прокуратура встановила, що є достатньо кваліфікуючих ознак саме за статтею «умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

У відомстві нагадали, що 27 червня 2013 року на одному з будівельних майданчиків у Ірпені стався інцидент між знімальною групою СТБ та особами, які працювали на будівництві, в результаті якого було пошкоджено відеокамеру та штатив телевізійників. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, з’ясувала, що будівельники намагалися заборонити відеозйомку будмайданчику. На даний час встановлено особи усіх учасників конфлікту, опитано свідків та відібрано пояснення. Триває досудове розслідування.

Санкція статті 171 ККУ передбачає такі покарання: штраф у розмірі до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.