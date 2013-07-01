У Путіна кажуть, що його приїзд до Києва узгоджується

Раніше Путін обіцяв приїхати, якщо отримає запрошення

Участь Президента Росії Володимира Путіна у святкуванні 1025-річчя Хрещення Русі 27-28 липня в Києві узгоджується.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Поки що говорити рано. Графік Президента узгоджується. Точніша інформація буде через два дні», – сказав співробітник прес-служби Президента РФ, відповідаючи на запитання УНІАН щодо участі Путіна в святкуванні 1025-річчя Хрещення.

Як відомо, сьогодні газета «Вести» з посиланням на джерело в оргкомітеті з підготовки свята повідомила, що Путін приїде до Києва на святкування 1025-річчя Хрещення Русі 27-28 липня.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Путін у Кремлі зустрівся з учасниками Архієрейського собору РПЦ. За словами одного з учасників зустрічі, Путін пообіцяв приїхати до України на святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі, якщо одержить таке запрошення. «Представник Української православної церкви під час свого виступу запропонував Путіну взяти участь у святкуваннях 1025-річчя Хрещення Київської Русі в Україні. Путін відповів, що обов'язково приїде, якщо одержить таку пропозицію», – сказав він.