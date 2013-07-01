Ціни на квартири в Києві виросли

Найбільше зростання цін на квартири спостерігалося у Дарницькому районі

Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва з 2 січня по 1 липня 2013 року зросла на 2,7% до 1963 дол./кв. м, про це повідомила консалтингова компанія SV Development.

«При цьому найдешевшим залишався Деснянський район зі середнім показником 1554 дол./кв. м, а найдорожчим – Печерський район, де середня ціна продажу становила 3020 дол./кв. м», – йдеться в повідомленні.

Найбільше зростання в першому півріччі спостерігалося в Дарницькому районі, де квартири на вторинці подорожчали на 3,5% до 1625 дол./кв. м. А найменше зросли в ціні квартири в Подільському районі столиці – на 1,42% до 1863 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва з 4 травня по 3 червня поточного року зросла на 0,2% до 1974 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. SV Development – консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі, житлової нерухомості й котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV REALTY.