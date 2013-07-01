Герега призначила засідання Київради на 11 липня

Засідання ХІ сесії Київради розпочнеться о 10:00 11 липня

Пленарне засідання ХІ сесії Київради VІ скликання відбудеться 11 липня.

Відповідне розпорядження від 1 липня №46, підписане заступником міського голови – секретарем Київради Галиною Герегою, розміщене на сайті Київради.

«Провести 11 липня 2013 року пленарне засідання ХІ сесії Київської міської ради VІ скликання о 10-00 годині в залі засідань Київради... Секретаріату Київради здійснити організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення зазначеного пленарного засідання», – йдеться у розпорядженні.

Розпорядження має бути доведено до відома населення Києва, депутатів Київради, голів фракцій та груп Київради, керівників структурних підрозділів КМДА, працівників секретаріату Київради у встановленому порядку, йдеться у повідомленні.