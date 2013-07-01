Київська вчителька впізнала Тітушка серед нальотчиків на її будинок

За словами Москаленко, Тітушко проходить як один з учасників захоплення будинку

Київська вчителька Ніна Москаленко стверджує, що серед нальотчиків на її будинок був Вадим Тітушко, обвинувачений в побитті журналістки «5-го каналу» Ольги Сніцарчук і фотокореспондента газети «Коммерсантъ-Украина» Владислава Соделя під час акції опозиції 18 травня.

Про це Москаленко сказала в коментарі УНІАН.

«Серед групи осіб, які брали участь у рейдерському захопленні (будинку), є й Тітушко. Він проходить як невстановлена особа», – відзначила вчителька.

За словами Москаленко, останнє захоплення житлового будинку, частина якого належить їй, було в квітні-травні нинішнього року. У зв'язку з цими подіями вона написала заяву в міліцію. За словами Москаленко, інформація про це внесена до Єдиного реєстру досудових досліджень, відкрито кримінальне провадження.

За словами Москаленко, Тітушко проходить як один із учасників захоплення, але у нього немає процесуального статусу.

Як повідомляв УНІАН, київська вчителька Москаленко мешкає в будинку в центрі Києва, біля Ботанічного саду. За інформацією ЗМІ, землю під будинком у вчительки невідомі намагаються відібрати вже більше року. Орієнтовно ділянку розміром 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють в 3 млн доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Проте від цього власника на адресу Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.

За рік, незважаючи на численні заяви Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Водночас міліція порушила стосовно неї низку кримінальних справ.

29 квітня ц.р. було відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження будинку, в якому проживає київська вчителька Москаленко.