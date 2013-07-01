Київська влада вирішила ліквідувати довгобуди

У Києві налічується 50 недобудованих будинків

Київська влада збирається покінчити з довгобудами. Добудовувати такі будівлі будуть комунальні будівельні організації, але інвесторам доведеться доплатити за своє довгоочікуване житло.

Крім того, гроші збираються брати з продажу вільних квартир – їх реалізацією займатиметься влада, повідомляють «Вести».

За такими схемами в липні будуть добудовувати будинок на Булгакова, 13 і Теремківській, 3. Всього ж у столиці налічується 50 недобудованих будинків.

Довгобудами вважаються будинки, будівництво яких «заморожено» вже близько п'яти років. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Михайла Кучука, вибирають ті будинки, де побудована велика частина, й інвестори згодні доплатити ще, щоб закінчити будівництво.

«Наприклад, як на проспекті Науки. Там 30 сімей заплатили гроші повністю, а забудовник їх вкрав і втік. Майданчик залишився, інвестори звернулися до нас за допомогою. Якщо вони доплатять, скажімо, 1,5-2 тис. за квадратний метр, ми їм зможемо допомогти», – стверджує Кучук.

Є ж випадки, коли і доплата не в силах допомогти, тому що люди виплатили всі 100% інвестору, а на майданчику встановили тільки зелений будівельний паркан. Тому, прогнозують у мерії, з 50 довгобудів зможуть закінчити тільки 12-13.

Пілотний проект такої ідеї реалізували в недобудові на вулиці Лаврухіна, 14. «Там було не продано 30 квартир, а за 100 інвестори вже розплатилися до кризи. Місто продало квартири, що залишилися і за ці гроші добудувало весь будинок. Не довелося навіть нічого доплачувати, ось недавно в'їхали», – розповів інвестор будинку по вулиці Лаврухіна Ігор Степанов. Він каже, що вклав у свою двокімнатну квартиру 60 тис. дол. і чекав житло ще в 2007 році.

Варто відзначити, що в такому випадку можуть допомогти не всім – якщо порожні квартири належать банку (або забудовник брав кредит, або у інвестора був договір іпотеки), а він не хоче їх віддавати, то міська влада нічого не в силах вдіяти.

Забудовники кажуть, що ці схеми можуть спрацювати не у всіх випадках. «Наприклад, побудовано 70% будинку, а люди проінвестували 100%. У такому випадку вони можуть погодитися доплатити ще 10-15%. Але якщо вони, наприклад, сплатили все, а побудовано лише 30%, тут доведеться занадто багато доплачувати», – пояснив один із забудовників Лев Парцхаладзе.

Юристи ж стверджують, що така схема хоч і правильна, але ризикована. «У забудовника є права на цей майданчик, він може звернутися до суду», – каже адвокат Роман Марченко.

Але Кучук запевняє, що у влади є певний адміністративний ресурс, який допоможе відбитися від необгрунтованих позовів забудовників: «Все-таки місто викликає більше довіри, ніж приватний забудовник, який не виконав свої зобов'язання».

У Києві, за даними КМДА, налічується близько 50 недобудованих будинків – це приблизно 12 тис. квартир. Будівництво було заморожено п'ять років тому. У департаменті житлового забезпечення виданню повідомили, що сьогодні ведеться підготовка до відновлення будівництва.

КП «Спецжитлофонд» займеться кількома з майданчиків недобудов за такими адресами: вул. Ілліча, 17, вул. Булгакова, 13, вул. Сім'ї Сосніних, 4-А, вул. Теремківська, 3, пр. Науки, 208, вул. Строкача, 9, вул. Верховинна, 39-41, вул. Борщагівська, 182-А.