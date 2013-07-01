Суд заборонив будівництво у Десятинному провулку

Суд скасував дозвіл на будівництво комплексу у Десятинному провулку / Фото: «Сегодня»

Окружний адміністративний суд Києва заборонив будь-яке будівництво на території за адресою Десятинний провулок, 3-5.

Суд задовольнив позов «Андріївської-Пейзажної ініціативи» в особі Марини Солов'йової та Ірини Невмержицької про скасування землевідведення, виданого Українській православній церкві Київського патріархату, повідомляє Gazeta.ua.

Рішення про це опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Суд визнав нечинним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про надання церковникам дозволу на проектування та будівництво комплексу в Десятинному провулку.

«Заборонити замовнику – Київській патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та генеральному підряднику – Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтеграл-буд» проводити будь-які будівельні роботи на території земельної ділянки площею 0,17 га у пров. Десятинному 3, літери А, Б та 5, літера Д у Шевченківському районі м. Києва до набрання законної сили даним судовим рішенням», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протистояння у Десятинному провулку розпочалось торік у листопаді. Будівельники розібрали особняк за адресою Десятинний провулок, 5, щоб побудувати комплекс господарчих споруд. Проти цього виступили мешканці сусідніх будинків та столичні активісти. На їх думку, будівництво знищить залишки палацу князя Володимира, датовані 10 століттям.