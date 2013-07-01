Експерт: У Києві створюються умови для розвитку легального бізнесу

На кожен легальний кіоск припадає 2-3 нелегальних

Ліквідація в Києві незаконних кіосків сприятливо позначиться на бізнесі законослухняних підприємців.

Легальний малий і середній бізнес втратить конкурентів, які не платять податків і зборів, а, отже, мають конкурентну перевагу перед чесними бізнесменами, вважає керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

«Ще одним результатом ліквідації незаконних кіосків – крім порядку у сфері благоустрою – має стати динамічний розвиток легального малого та середнього бізнесу у столиці. Сьогодні, за офіційною інформацією міської влади, на кожен легальний кіоск припадає 2-3 нелегальних. Що це означає? Що кожен чесний підприємець має 2-3 конкурента, які не платять податків і зборів, тим самим маючи серйозну перевагу. Ліквідація «тіньовиків» дозволить підприємцям, які працюють в даній сфері легально, збільшити товарообіг, отримувати більший прибуток і мати кошти на розвиток свого легального бізнесу», – пояснив експерт.

На думку Євгена Черненко, боротьба столичної влади з незаконними МАФами лежить в контексті політики Президента України Віктора Януковича щодо підтримки малого та середнього бізнесу. «Якщо ви звернете увагу, то не тільки в Києві влада зосередилися на боротьбі з нелегальним бізнесом. Нещодавно пройшла інформація про масовані рейди проти нелегалів у Донецькій області, що наводять порядки в сфері торгівлі в Харкові. По суті, ми спостерігаємо черговий етап реалізації політики держави щодо підтримки підприємництва. Після затвердження податкового кодексу, який знизив податковий тиск на бізнес, і реалізації планів щодо спрощення дозвільних процедур влада вживає заходів з виведення бізнесу з тіні», – зазначив Євген Черненко.

Нагадаємо, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов розпорядився демонтувати у Києві незаконні кіоски. За оперативними даними, на сьогоднішній день в столиці функціонує близько 15-20 тисяч малих архітектурних форм. При цьому легально працюють лише близько 5 тисяч кіосків. На Колегії КМДА, що відбулася минулого тижня, Олександр Попов різко розкритикував роботу підлеглих з ліквідації МАФів. Низці високопосадовців оголошено догани.

Програма Президента України Віктора Януковича «Україна для людей» та програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачають систему заходів щодо підтримки малого та середнього бізнесу. Зокрема, глава держави акцентує на пріоритетності стимулювання підприємств малого і середнього бізнесу шляхом надання доступу до кредитних ресурсів, зменшення податкового навантаження, у тому числі значне зниження податкових платежів для підприємств, які створюють нові робочі місця.