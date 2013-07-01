ЗМІ: Путін приїде до Києва на святкування Хрещення Русі

Поки невідомо чи прийме Путін участь у богослужіннях

Президент Росії Володимир Путін приїде до Києва на святкування 1025-річчя Хрещення Русі 27-28 липня.

Про це повідомляють «Вести» з посиланням на джерело в оргкомітеті з підготовки свята.

«Але ми поки не знаємо подробиць візиту, і невідомо, чи буде Володимир Володимирович, скажімо, на богослужінні в Лаврі або на молебні на Володимирській гірці», – відзначило джерело видання.

У Київ у ці дні приїде і Патріарх Московський і всієї Русі Кирил, а також глави помісних православних церков. У столиці України пройдуть спільні богослужіння і молебні, а на Хрещатику 27 липня відбудеться святковий концерт.

«Чекаємо зведений хор київських монастирів, хор ім. Верьовки, Кубанський козачий хор. Виступатимуть гурти «Воскресение», «Алиса» (соліст Костянтин Кінчев), «Ю-Питер» і В'ячеслав Бутусов, СКАЙ, «Брати Карамазови». Юрій Шевчук в цей раз не приїде, він разом зі своїми музикантами до зими в творчій відпустці», – розповів керівник міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» Олег Карамазов.

Під час концерту на великих екранах демонструватимуться анімаційні 3D-ролики про хрещення Русі.

А вже 4 липня в Україні стартує міжнародний хресний хід, який почався місяць тому у Владивостоці.

З міста в місто по залізниці в спеціальному вагоні-храмі перевозили ковчег із часточками мощей князя Володимира. Потім святиню на літаку доставили до Білорусі, де вона знаходиться досі.

В Україні мощі будуть переміщатися по такому маршруту: Херсонес – Севастополь (4-6 липня), Одеса (7-9 липня), Дніпропетровськ (10-13 липня), Чернівці – Свято-Успенська Почаївська лавра (14-16 липня); Ужгород (17-18 липня), Святогірськ – Донецьк – Луганськ (19-22 липня), Харків (23-24 липня), Чернігів (25-26 липня). У всіх містах проводитимуться богослужіння, у віруючих буде можливість вклонитися святині.

Завершиться Хресна хода в Києві. 27 липня на Хрещатику ковчег з мощами зустрінуть Патріарх Кирило і митрополит Володимир.