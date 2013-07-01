У київському метрополітені вирішили відкласти ремонт ескалаторів

Ремонт ескалаторів між «зеленою» і «синьою» гілками відтерміновано

Керівництво КП «Київський метрополітен» вирішило відтермінувати проведення планового капітального ремонту ескалаторів на пересадочному вузлі між станціями «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого», початок якого був запланований на 2 липня, до повного завершення аналогічних робіт на пересадочному вузлі «Золоті ворота» – «Театральна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, після детального вивчення пасажиропотоку фахівці підприємства дійшли висновку, що характерного для періоду відпусток зменшення кількості пасажирів не спостерігається. Тож, аби не створювати незручності для киян, метрополітен знайшов технічну можливість перенести терміни виконання капітального ремонту ескалаторів на зазначеному пересадочному вузлі.

Завершується плановий капітальний ремонт ескалатора №4 на пересадочному вузлі між станціями «Золоті ворота» і «Театральна».

4 липня він буде запущений у роботу, після чого з 8 липня до 2 серпня на ремонт зачиниться сусідній ескалатор – №3.

Усього з початку 2013 року в метрополітені вже виконано капітальні ремонти 5 ескалаторів із 13 запланованих. Усі роботи здійснюються відповідно до графіку.