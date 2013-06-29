У центрі Києва п’яний мотоцикліст наїхав на співробітника ДАІ

Потерпілого інспектора доставлено до лікарні / Фото : zr.ru

На перетині вулиць Хрещатик та Інститутська у центрі Києва сьогодні о 4.00 п’яний мотоцикліст наїхав на співробітника ДАІ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ в м. Києві, мотоцикліст перебував у стані алкогольного сп’яніння, не мав посвідчення водія і проігнорував спроби міліціонерів зупинити транспортний засіб, який до того ж не мав реєстраційних номерних знаків. Як з’ясувалося згодом, мотоцикліст не вперше керує транспортним засобом в нетверезому стані. Потерпілого інспектора доставлено до лікарні. Ведеться розслідування.

Коментуючи ситуацію, начальник управління Державтоінспекції Анатолій Курінний висловив занепокоєння поведінкою водіїв і нагадав, що з початку року за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння відсторонено від керування майже 7 тис. водіїв.

Він також зауважив, що лише за три тижні червня нинішнього року в столиці з вини нетверезих водіїв сталося 9 ДТП, в яких 2 особи загинули і 13 отримали травми.