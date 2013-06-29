У Києві будівельна люлька з 5-ма робітниками впала з восьмого поверху

За фактом падіння люльки відкрито кримінальна провадження / Фото: shouse.kiev.ua

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо трагедії на будівництві по вул. Васильківська, 100 в Голосіївському районі Києва, внаслідок чого загинув один будівельник, ще четверо знаходяться в тяжкому стані в лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Голосіївського району міста, встановлено, що під час будівельних робіт з рівня 7-8 поверху сталося падіння будівельно-монтажної підвісної люльки, в якій знаходилися п'ятеро робітників. Один будівельник загинув на місці, ще четверо госпіталізовані до лікарні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

На місці події працює слідчо-оперативна група міліції, працівники прокуратури та спеціалісти Держгірпромнагляду.

Будівництво на вказаному об'єкті припинено.

У повідомленні не вказано, коли саме стався нещасний випадок.