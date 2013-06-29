Потужна злива підтопила кілька районів у Києві (відео)

Потужні грози, що не вщухали у Києві протягом ночі на суботу, 29 червня, спричинили масові підтоплення та ускладнили рух містом, повідомляє ТСН.

Масштабні "озера" утворились у різних районах міста, зокрема – в районі станції метро Чернігівська, на вулиці Еспланадній в центрі міста, а також на центральному автовокзалі на Московській площі. Авто перепливали калюжі по фари у воді, а користувачі інтернету жартували про "місцеве голосіївське озеро Тітікака".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на суботу у шести областях України через негоду знеструмлено 252 населених пункти. Найбільше постраждала Київщина.