У Києві горіла садиба Мурашка

Сьогодні вночі у центрі Києва сталася пожежа у відселеному 4-поверховому будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, о 3.07 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Малій Житомирській, 14.

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Повністю пожежу було ліквідовано о 5.00. Вогнем було охоплено близько 2400 кв. м дерев'яних перекриттів.

За попередніми висновками, причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем сторонніх осіб.

За адресою Мала Житомирська, 14 знаходиться історична будівля - садиба відомого художника Олександра Мурашка.

Нардеп від "Батьківщини" Олександр Бригинець на своїй сторінці в Facebook написав: "Мрія влади здійснилася - садиба, як і будинок на Алли Тарасової, як і Гостинний Двір, як і Тюремний Замок - згоріла. Звертаю увагу - згоріла, як завжди у свята, як завжди вночі.... Випадковість? Можливо. Але хто в неї повірить?", - зазначив депутат.