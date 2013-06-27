Київське метро в ніч на неділю працюватиме довше

Зміни в режимі роботи метро пов'язані з концертом на НСК «Олімпійський»

У ніч із 29 на 30 червня столичний метрополітен працюватиме на 1 годину довше, а в разі збільшення пасажиропотоку передбачається також вивести на лінії додаткові резервні поїзди.

Як зазначили в комунальному підприємстві «Київський метрополітен», зміни в режимі роботи пов’язані з проведенням концерту на НСК «Олімпійський», поінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

Окрім того, в суботу, 29 червня, протягом години з 18.00 станція метро «Олімпійська» Куренівсько-Червоноармійської лінії буде зачинена для пасажирів на вхід і вихід, а поїзди в цей час слідуватимуть повз станцію без зупинки. Імовірне також і введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого».

Також станція метро «Олімпійська» буде зачинена на вхід і вихід у неділю, 30 червня, з 20.00 до 21.00. На Куренівсько-Червоноармійській лінії планується збільшити кількість поїздів з 19.35, а на Святошинсько-Броварській та Сирецько-Печерській лініях у разі збільшення пасажиропотоків будуть введені додаткові резервні склади.

На станціях «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту» буде посилено штат чергового персоналу та призначено відповідальних осіб для контролю за перевезенням пасажирів.

Зазначені зміни пов’язані з проведенням на Національному спортивному комплексі футбольного матчу між командами «Зеніт» (Санкт-Петербург) та «Динамо» (Київ), а також святкового концерту до Дня молоді на Майдані Незалежності з 18.00 до 22.00.