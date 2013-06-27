Попов не хоче міняти каштани на Хрещатику

Попов запевняє, що висаджені каштани – якісні

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вважає, що перед тим, як приймати рішення щодо пересадження кінських каштанів на м’ясочервоні каштани «Бріоті» на Хрещатику, необхідно порадитись з фахівцями та громадськістю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Треба радитись відносно цього питання (пересадження каштанів на вул. Хрещатик – УНІАН). Ці каштани, які висаджені зараз, – якісні. Тут лише питання, що це не той сорт. Треба подумати і порадитись з фахівцями та з громадськістю. В принципі, якщо вони нормально прижились і фахівці будуть вважати, що дерева в подальшому будуть проростати... Є питання і я відповіді на нього сьогодні не знаю», – зазначив Попов.

Він додав, що влітку пересаджувати дерева не будуть, оскільки в такому разі загинуть і нові саджанці, і ті, що вже висаджені.

Голова КМДА також наголосив, що це питання залишається у правовому полі. «Зараз прокуратура та міліція розслідує, чи є, чи немає кримінальної частини, зловживання в цьому плані. Наскільки я знаю, вони активно цим займаються. Я маю надію найближчим часом отримати якісь результати, які дадуть нам фундамент для подальших наших дій. Я хочу дочекатися офіційних розслідувань для того, щоб на їх основі робити висновки. Все інше – це домисли та слухи», – сказав він.

Попов також відмовився коментувати позицію італійської сторони з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, в травні з'ясувалося, що з 285 каштанів, висаджених у квітні на Хрещатику, тільки два дерева є анонсованими м’ясочервоними каштанами сорту Бріоті – стійкого до молі у несприятливому середовищі.

За результатами перевірки прокуратури встановлені факти розтрати та привласнення бюджетних коштів в результаті маніпуляцій з каштанами на суму майже 1 млн грн.