Столичні студенти придумали спосіб боротьби з каштановою міллю

На каштанах розмістять стаканчики з комахами, що харчуються міллю

Київська міська державна адміністрація за спонсорські кошти реалізує проект боротьби з каштановою міллю «Київ – місто каштанів», який переміг у другому сезоні конкурсу «Стратегія» серед студентів та учнів старших класів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час нагородження переможців конкурсу повідомив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

«Реалізація цього проекту коштує в 20 разів дешевше, аніж пересаджувати саджанці. На одне дерево потрібно витратити близько 60 грн», – зазначив Крамаренко.

За його словами, проект боротьби з каштановою міллю полягає в тому, що на деревах розташовуватимуть паперові стаканчики, в яких помістять комах, що харчуються міллю. «Є підтвердження інституту біології щодо безпечності цього проекту та його екологічності, а також є економічні розрахунки, що це набагато дешевше, ніж обробляти дерева хімією чи робити уколи», – зазначив Крамаренко.

Заступник голови КМДА наголосив, що Київська держадміністрація вже знайшла спонсора для того, щоб профінансувати цю ініціативу. При цьому Крамаренко не уточнив вартість спонсорського пакету для її реалізації.

Він зазначив, що проект буде реалізовуватись до періоду міграції каштанової молі.