У Києві щороку проходитиме фестиваль Sziget

Музичний фестиваль Sziget проводиться у столиці Угорщини вже 20 років / Фото: wikimedia.org

Наступного року на Трухановому острові у Києві відбудеться один з найвідоміших та найпопулярніших у Європі музичних фестивалів Sziget Kyiv.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, угоду про наміри провести фестиваль у столиці підписали сьогодні голова КМДА Олександр Попов та представники компанії Sziget Cultural Management Ltd.

Планується, що київський фестиваль Sziget, на кшталт будапештського, стане щорічним багатожанровим музичним заходом. За три фестивальні дні організатори прогнозують понад 60 тисяч відвідувачів.

Усі витрати на проведення Sziget Kyiv візьмуть на себе організатори та інвестори, зі свого боку місто зобов’язалось сприяти в організації та проведенні свята. Фестиваль проходитиме під особистим патронатом голови КМДА.

Фестиваль Sziget проходить у столиці Угорщини 20 років поспіль. Торік він тривав цілий тиждень. На острові Обуда на Дунаї, де традиційно проходить захід, одночасно працювали 60 сцен. Фестиваль відвідали 500 тис. меломанів з усього світу.