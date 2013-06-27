У київському метро пустять 4 потяги для футбольних фанів

Додаткові поїзди пустять на «червоній» і «синій» гілках

Київський метрополітен пустить на Святошинсько-Броварську та Куренівсько-Червоноармійську лінії 4 додаткові резервні потяги для перевезення футбольних уболівальників, які їхатимуть на стадіон «Динамо», де відбудеться матч між клубами «Зеніт» (Санкт-Петербург) і «Шахтар» (Донецьк).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської державної адміністрації.

Матч відбуватиметься з 20.30 до 22.15.

Потяги виходитимуть на лінії залежно від пасажиропотоків.