У київському метро пустять 4 потяги для футбольних фанів
15:23, 27 червня 2013Київ
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Вболівальники будуть їхати на стадіон «Динамо»
Додаткові поїзди пустять на «червоній» і «синій» гілках
Київський метрополітен пустить на Святошинсько-Броварську та Куренівсько-Червоноармійську лінії 4 додаткові резервні потяги для перевезення футбольних уболівальників, які їхатимуть на стадіон «Динамо», де відбудеться матч між клубами «Зеніт» (Санкт-Петербург) і «Шахтар» (Донецьк).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської державної адміністрації.
Матч відбуватиметься з 20.30 до 22.15.
Потяги виходитимуть на лінії залежно від пасажиропотоків.
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