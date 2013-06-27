Депутат: Київська влада вирішила передати Лавру церковникам

Бригинець упевнений, що тепер долю столичних церков вирішуватиме Кабмін

Київська міська державна адміністрація підтримала проект Закону України №2993 «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для повернення культових споруд релігійним громадам».

Про це повідомляє прес-служба народного депутата з фракції «Батьківщина», голови підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини Олександра Бригинця.

Нардеп пояснив, що цим законопроектом будуть відібрані права місцевої влади про надання згоди на передачу релігійним громадам культових споруд місцевого та національного значення. Законопроектом доповнюється ст. 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», згідно з якою тепер рішення про передачу культових споруд релігійним громадам будуть прийматися не тільки місцевою владою, але і Кабміном, який, безумовно, в цій справі має пріоритет, підкреслив Бригинець.

«Тепер ніхто не буде питати у місцевої громади, чи хоче вона передати той чи інший релігійний об'єкт, що знаходиться на її території, релігійній громаді, чи ні, його долю вирішуватиме Кабмін. Тому, я переконаний, для того, щоб серйозно розглядати цей законопроект, його узгодження треба запитувати не у адміністрацій, а у місцевих рад, місцевих громад», – зазначив депутат.

На думку Бригинця, після передачі культових споруд у власність релігійним громадам останні навмисно чи ненавмисно будуть перебудовувати церкви та інші релігійні об'єкти. Зараз у влади є хоч якась можливість контролювати ці процеси.

«Навіть ті дерев’яні церкви, що нещодавно стали об’єктами культурної спадщини, які охороняє ЮНЕСКО, вимагають серйозної поновлювальної роботи у зв’язку із тим, що релігійні громади на свій розсуд змінили їх, позбавивши елементів автентичності. Повернути справжність можна лише завдяки державі, яка за Законом не має ніякого впливу на об'єкт, якщо він є приватним або належить певній громаді», – пояснив Бригинець.