Попов наказав за чотири дні прибрати з Києва кіоски на колесах

Попов також велів відключити незаконним МАФам електрику

У Київській міській державній адміністрації визначили першочергові заходи з упорядкування роботи малих архітектурних форм (МАФів) та об’єктів сезонної торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, до 1 липня планується припинити функціонування засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, на які суб’єктами господарювання не укладено договори про сплату пайової участі та не отримано довідок про функціональне призначення ТС. Відповідальність за виконання цього пункту покладено на першого заступника голови КМДА, керівника профільного департаменту та голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Крім того, до 1 серпня ПАТ «Київенерго» та іншим власникам електромереж спільно з райдержадміністраціями доручено забезпечити відключення від електропостачання тимчасових споруд, на які суб’єктами господарювання не укладено договори про сплату пайової участі та не отримано довідок про функціональне призначення ТС. Загалом, проводити роботи з відключення від електромереж незаконно встановлених тимчасових споруд будуть постійно.

Також, відповідно до проекту рішення Колегії, планується провести інвентаризацію договорів на постачання електроенергії, укладених з власниками тимчасових споруд, відповідно до бази даних отриманих довідок про функціональне призначення ТС. У разі їх відсутності угоди будуть розірвані.

Розглянуть у КМДА й питання відновлення роботи евакуаторів з метою демонтажу автокав’ярень та об’єктів пересувної несанкціонованої торгівлі.

Крім цього сьогодні під час розширеного засідання Колегії КМДА Олександр Попов заявив, що керівники структурних підрозділів з питань благоустрою Шевченківської, Подільської та Святошинської районних у місті Києві державних адміністрацій за незадовільну роботу щодо демонтажу тимчасових споруд (ТС) будуть звільнені.

Голови ж інших райдержадміністрацій до 5 липня мають проаналізувати роботу керівників структурних підрозділів з питань благоустрою та прийняти рішення щодо їх відповідності займаним посадам.

Разом із тим Попов уже оголосив про догану заступнику голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Анатолію Багану.

За недостатній контроль за організацією сезонної дрібнороздрібної торгівлі на території Хрещатого парку будуть оголошені догани й першому заступнику голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Юрію Риженку та керівнику КП «З утримання зелених насаджень Печерського району».

Також голова КМДА оголосив про догани першому заступнику директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища – начальнику управління контролю за благоустроєм Сергію Роменському та начальнику КП «Київблагоустрій» В’ячеславу Солошенку – за недостатній контроль за роботою районних в місті Києві держадміністрацій з демонтажу тимчасових споруд та недотримання графіку демонтажу МАФів.

Догану отримає й директор Департаменту економіки та інвестицій Ігор Довбань – за недостатній контроль за дотриманням виконання умов проведення інвестиційних конкурсів. Мова йде про утримання підземних переходів.

Крім того, догану отримає начальник КП «Київський метрополітен» Володимир Федоренко через незадовільний рівень дотримання правил торгівлі на території столичної підземки. До відповідальності буде притягнутий і його заступник, який координує цей напрямок роботи.

Попов звернувся до всіх представників правоохоронних органів із проханням оперативно реагувати при виявлені корупційних дій з боку місцевої влади.

Крім того, він рекомендував Головному управлінню МВС України у м. Києві розглянути питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівництва райуправлінь міліції за недостатній контроль за дотриманням правил торгівлі в столиці.

Відповідно до проекту рішення Колегії КМДА, Попов доручив першому заступнику Анатолію Голубченку та керівнику профільного структурного підрозділу забезпечити функціонування сезонних об’єктів торгівлі виключно у відповідності до їх адресного розміщення, передбаченого додатками до розпорядження міськдержадміністрації «Про заходи щодо організації сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві в 2013 році», та на які суб’єктами господарювання укладено договори про сплату пайової участі та отримано довідку про функціональне призначення тимчасових споруд. При цьому Попов наголосив на необхідності звертати увагу на визначені в договорах площі об’єктів торгівлі.

Підбити підсумки та обговорити результати виконання зазначених заходів планують через місяць.