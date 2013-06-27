На Південному мосту в Києві знову обмежать рух

Обмеження руху вводиться з 22.00 27 червня до 6.00 30 червня

У вихідні на столичному Південному мосту частково буде обмежено рух транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у м. Києві, з 22.00 27 червня до 6.00 30 червня фахівці корпорації «Київавтодор» ремонтуватимуть деформаційний шов (вирівнюючий прилад) на естакаді Південного мостового переходу через річку Дніпро.

У зв’язку з цим буде перекрито рух транспортних засобів першою та другою смугами на верхній стороні (з проспекту Миколи Бажана у напрямку Наддніпрянського шоссе).