З початку року в Києві знесли більше 3 тисяч кіосків

528 МАФів демонтували самі власники

З початку 2013 року у столиці демонтували 3379 малих архітектурних форм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це під час розширеного засідання Колегії КМДА повідомив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергій Садовой.

Зокрема, він зауважив, що силами КП «Київблагоустрій» демонтовано 883 тимчасові споруди, що на 62% більше у порівнянні з минулим роком. Крім того, з початку року інспектори профільного департаменту вручили 3211 приписів та склали 933 протоколи, у результаті чого 528 тимчасових споруд було демонтовано власниками кіосків. Ще 1419 МАФів, згідно із затвердженими графіками, та 549 нових тимчасових споруд демонтували райони.

«Відсутня системна робота комісій в районах. Вони не до кінця виконують затверджений тижневий графік демонтажу і працюють на статистику, а не на реальні місця найбільшого скупчення кіосків. Крім того, ефективність проведення демонтажних робіт в столиці демонструє збільшення опору, зокрема, йдеться про появу судових рішень із забороною проведення демонтажних робіт. Суди міста втручаються в господарському діяльність та здійснюють непритаманну їм функцію. Наразі на опрацюванні в департаменті знаходиться 39 судових справ щодо демонтажів тимчасових споруд», – сказав Садовой.

Він додав, що робота працівників департаменту ускладнюється при перевірці дозвільних документів у підприємців, що здійснюють весняно-літню торгівлю.

За результатами проведеної перевірки функціонування засобів пересувної торгівельної мережі (автокафе, лавок-автопричепів, автокав’ярень) визначено, що вони не є тимчасовими спорудами й експлуатуються з використанням газового обладнання. За словами Садового, Київрада має прийняти рішення щодо жорсткого переліку дозвільних документів на такий вид діяльності.

«Для ефективної боротьби з незаконними малими архітектурними формами, стихійною торгівлею та торгівлею «на колесах» необхідно збільшити значимість адміністративного протоколу, тобто збільшити суму стягнень та спростити процедуру їх складання до порушників у цій сфері», – вважає Садовой.