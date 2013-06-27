6 липня у Києві відкриється «Країна мрій»

Фестиваль традиційно відбудеться на території Співочого поля

Київська міська державна адміністрація підтримала ініціативу громадської організації «Країна мрій» щодо проведення 6-7 липня Х Міжнародного етнічного фестивалю «Країна мрій» на території Співочого поля.

Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Так, відповідальним за підготовку та проведення заходу виступає громадська організація «Країна мрій». Прибирання території Печерського ландшафтного парку забезпечуватимуть під час святкування працівники КО «Київзеленбуд».

Охорону громадського порядку протягом фестивалю, а також охорону сценічного обладнання, освітлювальної та звукової апаратури, згідно з розпорядженням КМДА, виконуватимуть співробітники Головного управління МВС України у м. Києві. Разом із тим, Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій забезпечуватиме чергування пожежного автомобіля та здійснюватиме нагляд з метою запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій під час проведення Х Міжнародного етнічного фестивалю.

Як зазначають організатори заходу, «Країна мрій» – це свято живої етнічної музики, самобутніх майстрів, які надихають і наповнюють своєю чарівною життєстверджувальною енергією. На фестивалі будуть представлені численні етнічні колективи, алея майстрів, дитяча галявина, майстерня народних танців, подіум під відкритим небом «Етно-Fashion», козацькі розваги, літературна сцена та книжковий ярмарок.

Цьогоріч також буде започатковано нову фестивальну традицію під назвою «У радісному і розумному тілі здоров’я». Відвідувачі «Країни мрій» матимуть змогу ознайомитися з найсучаснішими техніками з вивчення психічної енергії та оздоровлення людського тіла.