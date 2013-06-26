У Києві через недопалок загорівся балкон багатоповерхівки

Господиня не пустила пожежників у квартиру / Фото: kyiv.mns.gov.ua

В Оболонському районі Києва по вул. Маршала Малиновського, 15/3 виникла пожежа в житловому будинку.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, займання сталося на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку на балконі однієї з житлових квартир.

Після прибуття на місце події рятувальники за кілька хвилин загасили вогонь. Займання довелося ліквідувати зовні – господиня квартири не пустила пожежників у приміщення.

Ймовірна причина пожежі – попадання недопалка в пластиковий вазон із квітами, розташований із зовнішнього боку балкона.

Головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Києві просить киян та гостей столиці під час куріння вдома використовувати попільнички.