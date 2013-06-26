Суд повернув Києву землю на Подолі вартістю понад 6 мільйонів

На земельній ділянці планувалося звести житлово-офісний центр / Фото: «Земприват»

Господарський суд визнав законними позовні вимоги прокуратури Києва та зобов’язав столичну будівельну компанію повернути орендовану нею земельну ділянку площею понад 3 тис. м² на вул. Червонопільській у Подільскому районі вартістю майже 6,5 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як зазначається в повідомленні, у 2008 році Київрадою для будівництва житлово-офісного комплексу з підземним паркінгом та закладами громадського харчування було передано в оренду ТОВ «Пателі Лізинг» земельну ділянку площею понад 3000 м².

Однак упродовж 5 років будівництво навіть не розпочиналося, підкреслили в прокуратурі.

Після того, як строк дії договору оренди закінчився, забудовник його не поновлював. Тому прокуратура звернулась до суду з вимогою повернути землю столичній громаді.

Рішенням Господарського суду від 25 червня 2013 року позов прокуратури Києва задоволено, а спірну ділянку повернуто до комунальної власності.