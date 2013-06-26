Міст на Жуків острів чекає капітальний ремонт

Завершити роботи з ремонту мосту планується до жовтня

У липні розпочнеться капітальний ремонт мосту через озеро Коник на Жуковому острові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Як зазначають у КМДА, завершити всі роботи планується до жовтня поточного року.

За повідомленням прес-служби, у рамках реконструкції планується відновити конструкції мосту та замінити мостове полотно.

«Зокрема, буде розібрано всі шари мостового полотна, демонтовано металеву бар’єрну огорожу та встановлено нову оцинковану, а також металеві поруччя та кронштейни для кріплення комунікацій. Крім того, дорожники розберуть пошкоджений бетон, встановлять додаткові арматури та відновлять існуючі бетонні плити й поверхню прогонової будови. Передбачено також влаштування гідроізоляції, дренажу та укладання тришарового асфальтобетонного покриття на проїжджій частині», – зазначається в повідомленні.