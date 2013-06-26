Біля київського озера незаконно видобували пісок

Суд наклав арешт на вантажну техніку

У Києві припинено незаконний видобуток піску біля озера Тягле в Дарницькому районі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, міліція зібрала матеріали за фактом незаконного видобутку та реалізації піщано-гравійної суміші біля озера Тягле по вулиці Ревуцького.

Слідчим відділом Дарницького райуправління столичної міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони надр).

У рамках розслідування кримінального правопорушення суд ухвалив клопотання про накладення арешту на загрузочну техніку, яку підозрювані використовували при викраденні піску.

У свою чергу, правоохоронці здійснили вилучення техніки, що використовувалась для нелегального видобутку. Загальна вартість вилученого – понад 2,5 млн грн.

Проводяться заходи по встановленню суб’єктів господарювання, причетних до розкрадання піску, та підрахунку завданих збитків.

Посадовців, винних у скоєнні кримінального правопорушення, чекає штраф у розмірі від 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі строком до двох років.