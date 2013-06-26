КМДА витратить на благоустрій Києва 20 мільйонів

Київ впорядкують до 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі

З бюджету Києва буде витрачено близько 20 млн грн на благоустрій столиці до 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сьогодні під час брифінгу в Києві.

«На пряме святкування 1025-ї річниці Хрещення Русі в Києві КМДА не буде витрачати кошти міста, оскільки організовувати свято будуть благодійники. Що стосується благоустрою, то це коштуватиме місту приблизно 20 млн грн», – зазначив Попов.

За словами голови КМДА, сьогодні в Києві ведуться активні роботи з реставрації Колони Магдебурзького права та благоустрою території поруч з нею. Також до річниці Хрещення Русі планується запустити в експлуатацію один із тунелів на Поштовій площі. Крім того, зараз ведуться ремонтні роботи на Володимирській гірці та проходить реконструкція декількох пам'ятників та культурних споруд, сказав він.