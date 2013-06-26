Попов за погану боротьбу з кіосками звільнив трьох чиновників

Попов обіцяє взяти демонтаж МАФів на щоденний контроль

У Києві за незадовільне вирішення проблеми незаконно встановлених МАФів звільнено керівників структурних підрозділів з питань благоустрою Шевченківського, Подільського та Святошинського районів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято за результатами засідання розширеної колегії КМДА.

Крім того, за недотримання графіку демонтажу тимчасових споруд оголошено догану першому заступнику директора Департаменту КМДА з питань благоустрою та збереження природного середовища Сергію Роменському, за незадовільний рівень дотримання правил торгівлі на території метрополітену оголошено догану начальнику КП «Київський метрополітен» Володимиру Федоренку.

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов попередив про звільнення профільних чиновників, якщо вони впродовж місяця не вирішать проблему незаконно встановлених МАФів у столиці.

«Перекладати відповідальність (у питанні демонтажу МАФів) з одного управління на інше за місяць уже ніхто не буде. Ми візьмемо цю ситуацію на щоденний контроль... Рівно за місяць ми це питання ще раз обговоримо, і якщо в нас залишаться певні питання невирішені, ми просто будемо знімати... Ви мене розумієте. Розмови більше не буде», – заявив Попов.

Голова КМДА звернувся до правоохоронців з проханням попередити корупцію у сфері встановлення МАФів.

«Разом з МВС та правоохоронними органами ми спрацюємо разом, як одна команда. А ті, хто буде на цьому наживатись, підуть туди, куди потрібно. Прохання до усіх правоохоронних органів: якщо ви бачите корупційні дії з боку місцевої влади, прошу вас задіяти весь потенціал для того, щоб ми в цьому плані навели порядок. Це ж саме стосується і правоохоронної системи. Це нам заважає», – зазначив Попов.

КМДА рекомендувала ГУ МВС у місті Києві розглянути питання притягнення до дисциплінарної відповідальності правоохоронців за недостатній контроль за виконанням правил торгівлі в Києві.