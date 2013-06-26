Київська влада придумала, як подолати безробіття

КМДА пропонує змінити механізм формування держзамовлення у вишах / Фото: polandinfo.ru

За дорученням голови Київської міської держадміністрації Олександра Попова Департамент соціальної політики КМДА розробив пропозиції щодо врегулювання проблеми безробіття в столиці.

Про це йшлося під час круглого столу з питань працевлаштування, який відбувся у столичній мерії.

За словами виступаючих, незважаючи на те, що в Києві ситуація з працевлаштуванням краща серед всіх регіонів України, багато жителів столиці не в змозі влаштуватися на роботу за фахом. Основна причина столичного безробіття – невідповідність попиту та пропозиції на ті чи інші професії і рівень кваліфікації. Так, сьогодні в Києві зареєстрованих в Центрі зайнятості претендентів на посаду держслужбовця або менеджера вчетверо більше, ніж попит на таких працівників (3150 і 770 відповідно). У той же час попит на кваліфікованих працівників з інструментом вчетверо більше, ніж претендентів на таку роботу (1424 і 338 відповідно).

За висновками фахівців Центру зайнятості, основи майбутнього безробіття закладаються ще на етапі підготовки кадрів. На сьогоднішній день молодь прагне отримати вищу освіту, хоча попит на випускників з вищою освітою в Києві значно нижче, ніж на кваліфікованих працівників. Навіть порядку 10% «бюджетників» після закінчення вузу не можуть отримати направлення на роботу, не кажучи вже про «контрактників».

Для врегулювання ситуації КМДА виступила з ініціативою змінити механізм формування держзамовлення на підготовку у вузах фахівців. Зокрема, за погодженням з роботодавцями та відповідно до потреб ринку праці формувати у вузах держзамовлення, а також видавати ліцензії переважно на затребувані спеціальності. В установах профосвіти – розширити практику підготовки кадрів під конкретні робочі місця.

Нагадаємо, президент України Віктор Янукович назвав скорочення безробіття і створення нових робочих місць в числі пріоритетних завдань. З 2013 року набула чинності нова редакція Закону України «Про зайнятість населення», спрямованого на реалізацію соціальних ініціатив президента. Він передбачає, зокрема, зниження оподаткування для роботодавців, які створюють робочі місця для випускників. Їм цілий рік фактично не доведеться платити за молодого співробітника єдиний соціальний внесок. 100% цієї суми буде компенсовано з держбюджету.