У центрі Києва п'яна дівчина впала у шестиметровий котлован

Котлован був обнесений парканом / Фото: roszem.info

У Печерському районі Києва на вулиці Басейній, 19-Б 26-річна дівчина впала у виритий котлован глибиною близько 5-6 метрів.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, місцеві жителі помітили дівчину, яка впала і викликали рятувальників.

На місце події прибули рятувальники дванадцятої пожежно-рятувальної частини та бійці спеціального регіонального аварійно-рятувального загону.

Прибувши за вказаною адресою, працівники ДСНС помітили, що виритий котлован для безпеки перехожих був обнесений залізною огорожею. За попередніми даними, дівчина, яка впала перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

Щоб надати першу допомогу і витягнути постраждалу, в котлован довелося спуститися фельдшеру аварійно-рятувального загону спецпризначення та трьом бійцям. За допомогою альпіністського спорядження, лебідки та трьохколінної драбини дівчину транспортували на поверхню. Для освітлення місця НП була використана світлова вежа і прожектор від пожежного автомобіля.

Оглянувши потерпілу, лікарі швидкої медичної допомоги попередньо встановили, що дівчина отримала травму голови і була госпіталізована в 17 клінічну лікарню Києва.