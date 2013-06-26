Кияни незадоволені Поповим і хочуть виборів (опитування)

Крайнє невдоволення діяльністю Попова висловили 32%

Більшість киян незадоволені діяльністю голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та висловлюються за доцільність проведення виборів міського голови цього літа.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передані сьогодні УНІАН.

Так, згідно з опитуванням, 56% киян незадоволені діяльністю голови КМДА, в тому числі 32% повністю незадоволені.

61% киян вважає, що справи в столиці йдуть у неправильному напрямку, в тому числі 34% повністю в цьому переконані.

Опитування показало, що переважна більшість киян – 69% – негативно ставиться до того, що досі не були призначені вибори Київського міського голови і Київської міської ради. 63% киян вважають, що місцеві вибори в столиці мали б проводитися на початку літа цього року. Лише 13% поділяють думку, що вибори мають проводитися разом з іншими місцевими виборами в 2015 році.

Водночас у КМІС зазначають, що жителі столиці не мають однозначної думки з приводу того, чи справедливо призначати вибори мера без виборів Київської міської ради. Так, опитування показало, що 40% киян вважають це несправедливим, а 38%, навпаки, вважають це справедливим. Також переважна більшість киян – 60% – вважають, що потрібно відновити вибори до районних рад столиці.

Київський міжнародний інститут соціології провів вибіркове репрезентативне опитування дорослого населення Києва з 17 травня по 5 червня 2013 року.

Дослідження проводилось на замовлення громадської організації «Муніципальна ліга Києва». У перебігу дослідження вивчалися думки дорослих жителів міста з різних актуальних суспільно-політичних питань та їхні електоральні вподобання. Було опитано 1011 жителів Києва.

Похибка опитування для вибірки обсягом 1,011 респондентів не перевищує (без врахування дизайн-ефекту): 3,2% – для показників, близьких до 50%; 2,8% – для показників, близьких до 25% та 75%; 2,1% – для показників, близьких до 12% та 88%; 1,4% – для показників, близьких до 5% та 95%; 0,7% – для показників, близьких до 1% та 99%.