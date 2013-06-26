ЗМІ: У київські дитсадки привозять зіпсовані продукти

За словами кухарів, в дитячі сади поставляють переморожену курку і гнилі овочі / Фото: irena-mishina.livejournal.com

Постачальники привозять у дитячі садки Києва неякісну продукцію.

Про це повідомляють «Вести» з посиланням на інформацію, отриману у кухарів столичних дитсадків.

При цьому, за їх словами, відмовитися від поставленої продукції немає можливості.

«Не думайте, що кухарі не хочуть годувати дітей якісною їжею. От, наприклад, повинен був постачальник привезти охолоджену курятину, а привіз переморожену курку, яка при розморожуванні зменшилася наполовину. Або таку ж рибу. І що можна приготувати? Овочі привозять мляві та в'ялі, часом і гнилі, капуста з чорними плямами, з фруктів – тільки яблука та сік розбавлений. Крупи другого, а то й третього сорту», – стверджує дитячий кухар із 30-річним стажем.

За її словами, є проблема і в обладнанні на кухнях. «То морозилка не працює, то витяжка, то ні того, ні іншого немає. У деяких садах плити такі старі, що на них можна просто не дожарити щось, тому доводиться міняти меню», – каже кухар.

Що стосується санітарних книжок, працівниця дитсадка запевняє, що у всіх працівників кухні вони є, і підробки бути не може. «Нас посилають в одну лікарню на обстеження, але проблема в тому, що аналізи беруть не як раніше, раз на місяць, а раз на півроку», – пояснила вона.

У Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації, у свою чергу, стверджують, що на дитину в день виділяють 18 гривень, і за ці гроші можна приготувати нормальний обід.

«А якщо постачальник привозить поганий товар, то дитсадок має право від нього відмовитися. У такому випадку, ми потім просто розірвемо договір з цією фірмою. В ідеалі на всі сади повинен бути один постачальник, але поки це зробити не виходить», – розповіли виданню в департаменті.

У дитсадках же кажуть, що бояться відмовлятися від товару. «Чим годувати дітей, якщо і цього не буде?», – дивується кухар.

Нагадаємо, через масове отруєння вихованців дитячого садка №455 київська влада почала перевірку всіх дитсадків столиці на відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

У дітей, які отруїлися діагностували сальмонельоз. «Бактеріологічне дослідження показало, що діти з дитсадка №455 захворіли на сальмонельоз. Інфекція передалася з вермішелевою запіканкою з курятиною і яйцями, яку приготували у дитсадку. Сальмонелу виявили в яйцях», – розповіли журналістам у Держсанепідслужбі України.

При цьому, як повідомили виданню в департаменті освіти КМДА, на яйця постачальник пред'явив всі документи, які підтверджують якість продукції, а також ветдовідку.