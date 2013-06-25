Попов не виключає подорожчання проїзду в столичному транспорті

За словами Попова, громадський транспорт у Києві несе колосальні збитки

У Києві склалася непроста ситуація з громадським транспортом, який на сьогоднішній день несе збитки.

Про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомляє «Сегодня».

«У нас дуже складна ситуація з громадським транспортом у тому сенсі, що він працює дійсно збитково. І ми щороку виділяємо «Київпастрансу» понад 300 мільйонів гривень дотацій, щоб забезпечити виплату заробітної плати. Цьогоріч і збитки метрополітену будуть приблизно на таку ж суму – близько 300 мільйонів», – говорить Попов.

Голова столичної адміністрації також не виключає можливість підняття цін за проїзд на громадському транспорті, але зазначає – потрібно як мінімум півтора місяці для того, щоб вирішити дане питання. Остаточний вердикт з приводу вартості проїзду буде винесено не раніше, ніж восени.

«Моя позиція тут така: ми можемо говорити про зміну цін, але переходячи на нову систему оплати. Я маю на увазі, що для мешканців Києва, які матимуть тривалі проїзні квитки – наприклад, на рік, півроку чи хоча б на місяць, – це буде набагато дешевше, ніж брати один квиток, одноразовий проїзд на один день. Таким чином, ми захистимо киян, якщо доведеться піднімати ціни», – запевняє Попов.

Попов також відзначає, що якщо і буде підняття цін, то вартість проїзду на громадському транспорті для соціально захищених категорій населення, швидше за все, залишиться незмінною.

До того ж, за словами глави Київміськадміністрації, зараз відбувається процес введення в дію картки киянина, яка дасть право їздити на метро і на інших видах громадського транспорту або безкоштовно, або з великими знижками.

«Цей проект зараз розробляється, ми зараз обговорюємо досвід інших країн, наприклад, Чехії, Словаччини, Польщі, Росії. Ми хочемо впровадити сучасний підхід і тоді вже говорити про цінову політику», – підкреслив Попов.