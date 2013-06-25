Адвокат підозрюваного у викраденні черниць оскаржив його арешт

За даними ЗМІ, заарештовано Сергія Бута (другий ліворуч) / Фото: t-34-111.livejournal.com

Адвокат заарештованого за підозрою в замаху на вбивство двох черниць – настоятельки Свято-Покровського монастиря Калісфенії (Тетяна Шамайло) та її помічниці Катерини – Євгеній Грушовець подав апеляцію на рішення суду про арешт свого підзахисного, але до розгляду скаргу поки що не призначено.

Про це адвокат повідомив агентству УНІАН.

«Апеляцію ми подали, але її ще не призначено до розгляду. Чекаємо, що дата буде відома до кінця поточного тижня», – сказав Грушовець.

Як повідомлялося, за даними ТСН, міліція 18 червня затримала Сергія Бута – брата колишнього народного депутата Юрія Бута, за підозрою у викраданні в Києві двох черниць.

Калісфенія та її помічниця Катерина були відсутні в монастирі четверо діб. Увечері 17 червня вони повернулися до монастиря.

Крім того, як стало відомо ТСН, Сергій Бут дружив з архієпископом Олександром, до якого пішли черниці в день зникнення.

У ЗМІ з'явилася інформація, що черниць тримали в підвалі за містом, били і вимагали гроші, а потім вивезли на путівець і кинули. Жінки пішки дійшли до Києва і сіли в метро в районі Святошино.

За даними газети «Вести», джерела в правоохоронних органах розповіли, що зникнення черниць пов'язують із справою аферистки Світлани П., яка обіцяла багатим людям дорогі автомобілі («Лексуси») з 30-відсотковою знижкою. Гроші вона брала, але автомобілі не поставляла. Таким чином Світлана зібрала 160 млн грн. Можливо, увійшовши в довіру до черниць, аферистка з їх допомогою знайомилася з потенційними клієнтами, серед яких були і депутати, і високі посадовці.

19 червня прес-секретар прокурора Києва Яна Соболевська повідомила, що підозрюваному в замаху на вбивство черниць обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За її словами, підозрюваний – 40-річний киянин, уродженець Чернігівської області.

Органи міліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 через ст. 15 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство).